«Мне будет стыдно за это всегда»: Седокова о своем провале

Певица Анна Седокова призналась, что ей стыдно за выбор наряда, в котором она пришла на премию телеканала «Муз-ТВ» в 2013 году. Об этом она рассказала в Instagram.
Речь идет об очень откровенном платье американского дизайнера Майкла Кастелло, который, по словам Седоковой, «шьет Beyonce, Lade Gaga, всем».
Модные критики разнесли образ певицы в пух и прах. Белое платье сложного кроя едва прикрывало тело. Седокова признается, что за этот look ей будет стыдно всегда.
Впрочем, подписчики поспешили успокоить Анну и засыпали ее комплиментами в комментариях.
«Аня, на вас хоть пакет надень, все равно будет офигенно», «Анна в платье от Castello, ох, как очень хороша, разрез в пол, спина открыта, Анне нашей можно все, ведь она у нас одна», «Неее!!!! Шикарно», «Почемууу? Красиво же», «Красивое откровенное платье для красивой фигуры», «Я не понимаю, за что тут может быть стыдно? Платье просто бомба! Анечка в нем выглядит потрясающе! Тоже хочу такое платье! Обожаю белый цвет!» - написали комментаторы.