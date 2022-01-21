«Мне будет стыдно за это всегда»: Седокова о своем провале

«Аня, на вас хоть пакет надень, все равно будет офигенно», «Анна в платье от Castello, ох, как очень хороша, разрез в пол, спина открыта, Анне нашей можно все, ведь она у нас одна», «Неее!!!! Шикарно», «Почемууу? Красиво же», «Красивое откровенное платье для красивой фигуры», «Я не понимаю, за что тут может быть стыдно? Платье просто бомба! Анечка в нем выглядит потрясающе! Тоже хочу такое платье! Обожаю белый цвет!» - написали комментаторы.