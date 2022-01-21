«Я заболела, прикиньте»: Ивлеева снова заразилась коронавирусом

«Крепись, Брат! А я проснулся, бросаю пить кофе, перехожу на какао»; «У моей собаки родились щенки, вот дежурю ночами и днями, а тебе скорейшего выздоровления!»; «Ты нам нужна! А ну-ка, взяла себя в руки и всеми силами и желаниями выздоровела!», — поддерживают звезду подписчики.