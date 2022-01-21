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1 час назад

«Я заболела, прикиньте»: Ивлеева снова заразилась коронавирусом

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом после возвращения из Южной Америки. Там звезда отдыхала вместе со своей семьей и блогером Эльдаром Джараховым.

«Я заболела, прикиньте»: Ивлеева снова заразилась коронавирусом
Фото: InstagramInstagram

Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале в пятницу, 21 января.

— Ну шо, братцы, кто не спит? Я заболела, прикиньте, — написала Ивлеева.

«Крепись, Брат! А я проснулся, бросаю пить кофе, перехожу на какао»; «У моей собаки родились щенки, вот дежурю ночами и днями, а тебе скорейшего выздоровления!»; «Ты нам нужна! А ну-ка, взяла себя в руки и всеми силами и желаниями выздоровела!», — поддерживают звезду подписчики.

В Южную Африку звезда уехала в компании мамы и брата, но большую часть времени проводила со своим давним другом и блогером Эльдаром Джараховым. Это вызвало новую волну слухов о возможном романе между знаменитостями.

Анастасия Ивлеева летом уже переболела коронавирусом. Она и рэпер Элджей рассказали подписчикам, как проводят время на карантине.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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