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1 час назад

Шуфутинский сравнил себя с Моргенштерном

Российский певец Михаил Шуфутинский сравнил себя с рэпером Моргенштерном после участия в YouTube-шоу «Что было дальше?». В интервью YouTube-канале «Откройте, Давид!» он ответил на удивление поклонников и заявил, что ему было интересно посетить шоу.

Шуфутинский сравнил себя с Моргенштерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А мне понравилось! Приятные ребята. Да, пользуются, ненормативной лексикой, но мне было интересно. И я увидел, что им интересен, это важно, значит, как Моргенштерн, тоже что-то сделал, что другим людям прикольно», — заявил певец.

Шуфутинский наравне с ведущими нецензурно выражался во время эфира. В ответ на недовольство поклонников он сказала что не «червонец, чтобы всем нравится», напомнив, что уже заработал хорошую репутацию за свою карьеру.

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,
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