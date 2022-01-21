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21 минуту назад

Сын Куравлева рассказал о состоянии отца в реанимации

Сын актера Леонида Куравлева Василий рассказал, что в состоянии его отца намечается положительная динамика, однако улучшения происходят небольшими темпами. Как сообщает РИА Новости, на этой неделе запланирован перевод артиста из реанимации.

Сын Куравлева рассказал о состоянии отца в реанимации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — сказал сын артиста.

Ранее сын Куравлева заявлял, что врачи лечат 85-летнего артиста от пневмонии, а тесты на коронавирус у него были отрицательными.

Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. Позднее у него обнаружили тяжелое поражение мозга. 85-летний мужчина страдает от цереброваскулярной болезни, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга, что вызывает распад психики, нарушения памяти, речи и глотания пищи.

Шоу-бизнес,Леонид Куравлев,
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