Сын Куравлева рассказал о состоянии отца в реанимации

Сын актера Леонида Куравлева Василий рассказал, что в состоянии его отца намечается положительная динамика, однако улучшения происходят небольшими темпами. Как сообщает РИА Новости, на этой неделе запланирован перевод артиста из реанимации.

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«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — сказал сын артиста.

Ранее сын Куравлева заявлял, что врачи лечат 85-летнего артиста от пневмонии, а тесты на коронавирус у него были отрицательными.