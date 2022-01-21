Крутой ответил на слухи о романе с Аллегровой

Композитор Игорь Крутой поздравил Ирину Аллегрову с юбилеем. В своем Instagram-аккаунте он посвятил пост певице, которой 20 января исполнилось 70-лет.
В своей публикации он рассказал, что знает артистку с 1978 года. Он поделился, что Аллегрова стала первой женщиной, которая исполнила его песни, а также его подругой и даже соседкой по станции метро «Новые Черемушки».
При этом слухи о любовной связи со артисткой он опроверг.
«А вот любовницей не была, хотя вся страна нас и поженила и, по-моему, до сих пор верит в то, что что-то там не чисто…» — рассказал композитор.
Кроме того, он отметил, что до сих пор рад работать с Аллегровой, для которой когда-то написал хит «Шальная императрица».
«Когда Императрица говорит: "Что-то ты давно для меня не писал", все мои планы корректируются, и я начинаю работать», — написал Крутой.
Ранее Игорь Крутой заявил в личном блоге, что в ноябре снова стал дедушкой — у его внебрачного сына Якова родился сын. Мальчика назвали Игорем. При этом сам музыкант отмечал, что отговаривал называть внука в честь него, но малыш все-таки стал полным тезкой знаменитого деда.