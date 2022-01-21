Мария Горбань снова уменьшила грудь

Актриса Мария Горбань перенесла хирургическую операцию по уменьшению груди. Как рассказала звезда сериала «Кухня» в Instagram, она делает это не в первые.

«Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше», — объяснила Горбань потребность хирургического вмешательства.

«В очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю», — пошутила она.

Напомним, что Горбань стала мамой во второй раз в августе 2021 года — она родила сына Нилана от Кирилла Зоткина. Также у актрисы есть дочка от первого брака с Олегом Филатовым — Стефания.