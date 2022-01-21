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1 час назад

Адель сообщила о переносе концертов из-за COVID-19

Британская певица Адель заявила о переносе концертов в американском Лас-Вегасе. Причиной изменений стал коронавирус. Половина членов команды певицы заразились COVID-19 и шоу невозможно организовать в срок. Грустную новость Адель сообщила поклонникам в своём Instagram.

Адель сообщила о переносе концертов из-за COVID-19
Фото: TwitterTwitter

Мы сделали все возможное, чтобы уложиться в сроки и чтобы шоу было на хорошем для вас уровне. Но задержки с доставкой техники для шоу и коронавирус все разрушили. Половина моей команды заразилась коронавирусом. Сейчас завершить подготовку к шоу невозможно, — сообщила певица.

Она принесла извинения своим поклонниам, особенно тем, кто специально приехал в США ради её выступления. Адель добавила, что концерты состоятся позже и именно в том виде, в каком было задумано.

Концерты приурочены к выходу первого после шестилетней паузы альбома певицы «30». Он стал лидером британских чартов, оказавшись самым прослушиваемым альбомом. Его релиз состоялся 19 ноября, за неделю 12 теков прослушали в общей сложности 55,7 млн раз.

Адель является обладателем 15 премий «Грэмми». Она стала первым музыкантом, кто сумел взять приз в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды. Также она является обладателем премии «Оскар» за песню Skyfall из одноимённого фильма о Джеймсе Бонде и обладателем премии «Золотой глобус».

Ранее стало известно, что концерты лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве, запланированные на конец января, перенесли из-за пандемии коронавируса. Это решение принято из-за того, что проведение музыкальных мероприятий на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации небезопасно для посетителей. Новые даты выступлений пока не называются.

Шоу-бизнес,Адель,
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