Аллегрова лишилась миллионов накануне юбилея

Ирина Аллегрова потеряла миллионы накануне своего 70-летия — из-за страха заразиться омикрон-штаммом коронавируса певица отклонила все предложения о концертах. Об этом сообщает «Собеседник».

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В издании отметили, что из-за пандемии COVID-19 Аллегрова редко выходит из дома и увидеть ее на сцене почти невозможно. В прошлом году певица появилась лишь на «Новой волне» и «Песне года». А узнав о приближающемся омикроне Аллегрова и вовсе отменила все свои выступления в конце 2021 года, отказавшись от гонораров.

«Сейчас не время думать о своем кармане», — объяснила такое решение певица.

Уже в наступившем году Аллегрову пригласила выступить на своем юбилейном концерте поэтесса Лариса Рубальская. Также вернуться на сцену перед своим 70-летием ее уговаривали на телевидении. Певице предлагали и юбилейные фильмы, и большие телевизионные шоу на центральных каналах. И везде Аллегрова отвечала отрицательно, хотя за каждое выступление могла получить от пяти миллионов рублей. Даже свой юбилей 20 января певица отметила скромно.

Пока Аллегрова согласилась только на тур по городам Сибири, который предположительно пройдет в феврале и марте и выступление на «Новой волне» в августе 2022 года. Однако сдержит ли она свои обещания, неизвестно. Ведь даже свой концерт в Санкт-Петербурге, который должен был состоятся 22 января, певица перенесла на март 2023 года.