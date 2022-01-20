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1 час назад

Памела Андерсон подала на развод

Американская актриса Памела Андерсон подала на развод со своим мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом, сообщает Rolling Stone со ссылкой на свой источник.

Памела Андерсон подала на развод
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нынешний брак является у 54-летней артистки пятым по счету. Пара прожила вместе чуть больше года — их свадьба состоялась в декабре 2020 года.

По данным источника, близкого к паре, в настоящее время супруги уже не живут вместе. Он назвал их отношения «исчерпавшим себя пандемическим вихрем», поскольку их отношения завязались во время карантина, когда они были почти неразлучны, и поженились через несколько месяцев. Они начали встречаться всего через семь месяцев после развода Андерсон с прошлым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Ранее стало известно, что Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи. Бывшая сожительница ее мужа Дэна Хейхерста, 42-летняя Кэри, заявила, что тот изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя детьми возлюбленного.

Шоу-бизнес,Памела Андерсон,
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