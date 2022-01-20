Американская актриса Памела Андерсон подала на развод со своим мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом, сообщает Rolling Stone со ссылкой на свой источник.

Нынешний брак является у 54-летней артистки пятым по счету. Пара прожила вместе чуть больше года — их свадьба состоялась в декабре 2020 года.

По данным источника, близкого к паре, в настоящее время супруги уже не живут вместе. Он назвал их отношения «исчерпавшим себя пандемическим вихрем», поскольку их отношения завязались во время карантина, когда они были почти неразлучны, и поженились через несколько месяцев. Они начали встречаться всего через семь месяцев после развода Андерсон с прошлым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом.