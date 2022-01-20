Дибров защищается от COVID «мусульманским снадобьем»

«Есть мусульманское снадобье, которое предложил еще пророк. Это снадобье от всех болезней, кроме смерти. Оно называется масло семян черного тмина, оно есть и в капсулах, и в каплях. Я пью в капсулах, каждый день две капсулы», — пояснил шоумен.