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1 час назад

«Мусульманское снадобье»: Дмитрий Дибров раскрыл, чем защищается от коронавируса

Телеведущий Дмитрий Дибров ответил на критику за нарушение «коронавирусного» карантина. Свое появление на премьере сериала «Карамора» он объяснил в интервью Life.

Дибров защищается от COVID «мусульманским снадобьем»
Фото: InstagramInstagram

Шоумен пришел на кинопремьеру в то время, как его больная коронавирусом жена Полина лечится дома. Он подтвердил, что живет вместе с женой, однако сам остается здоровым.

«Я не лежал с ковидом. Упаси господь, никакого ковида. Это вранье, прекратите читать всякую ерунду. Куда же я денусь, у нас трое детей, конечно, живу с супругой», — подчеркнул телеведущий.

По словам Диброва, чтобы защититься от заболевания, он принимает особое средство.

«Есть мусульманское снадобье, которое предложил еще пророк. Это снадобье от всех болезней, кроме смерти. Оно называется масло семян черного тмина, оно есть и в капсулах, и в каплях. Я пью в капсулах, каждый день две капсулы», — пояснил шоумен.

Информация о болезни Полины Дибровой появилась в Сети 17 января. Жена телеведущего также рассказала, как смешала для полоскания горла соль с содой и йодом, однако боль оказалась настолько сильной, что женщина плакала, пока выполняла лечебную процедуру.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дибров,
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