Орбакайте показала танцующего на парковке Киркорова

Певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала видео с танцующим на парковке отчимом, артистом Филиппом Киркоровым.

Фото: Instagram Instagram

«Просто весело», - написала Орбакайте.

На видео Киркоров машет руками, как будто птица крыльями и перемещается по парковке за спиной Орбакайте.

В соответствии с геотегом, артисты находятся в Майами-Бич.