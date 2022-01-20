Орбакайте показала танцующего на парковке Киркорова

Певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала видео с танцующим на парковке отчимом, артистом Филиппом Киркоровым.
«Просто весело», - написала Орбакайте.
На видео Киркоров машет руками, как будто птица крыльями и перемещается по парковке за спиной Орбакайте.
В соответствии с геотегом, артисты находятся в Майами-Бич.
«Как брат с сестрой», «Приятно видеть, что у Кристины и Филиппа добрые дружеские отношения!», «Главное весело и хорошее настроение!», - прокомментировали видео подписчики.