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1 час назад

Орбакайте показала танцующего на парковке Киркорова

Певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала видео с танцующим на парковке отчимом, артистом Филиппом Киркоровым.

Орбакайте показала танцующего на парковке Киркорова
Фото: InstagramInstagram

«Просто весело», - написала Орбакайте.

На видео Киркоров машет руками, как будто птица крыльями и перемещается по парковке за спиной Орбакайте.

В соответствии с геотегом, артисты находятся в Майами-Бич.

«Как брат с сестрой», «Приятно видеть, что у Кристины и Филиппа добрые дружеские отношения!», «Главное весело и хорошее настроение!», - прокомментировали видео подписчики.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Филипп Киркоров,
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