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1 час назад

Лебедев с иронией отнесся к украинским санкциям

Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение Украины ввести против него санкции.

Лебедев отреагировал на украинские санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о персональных санкциях против Лебедева, передает РИА «Новости».

«Зая, теперь я могу спать спокойно», – заявил в Telegram Лебедев, комментируя новость о пятилетних санкциях против него.

Санкции, в частности, предусматривают «блокирование активов» и «предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».

Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.

Шоу-бизнес,Общество,Санкции,Владимир Зеленский,Артемий Лебедев,Юрий Чайка,РИА Новости,
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