Лебедев отреагировал на украинские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о персональных санкциях против Лебедева, передает РИА «Новости» .

«Зая, теперь я могу спать спокойно», – заявил в Telegram Лебедев, комментируя новость о пятилетних санкциях против него.

Санкции, в частности, предусматривают «блокирование активов» и «предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».

Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.