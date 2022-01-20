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22 минуты назад

Козловский и Акиньшина перестали скрывать отношения

Актриса Оксана Акиньшина составила пару актеру и режиссеру Даниле Козловскому на кинопремьере. Там он представил свой новый фэнтезийный сериал «Карамора», сообщает «Слово и Дело».

Козловский и Акиньшина перестали скрывать отношения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее, вскоре после выхода фильма «Чернобыль», где Козловский и Акиньшина сыграли главные роли, в сети стали появляться слухи о романтической связи коллег. Кинолента вышла в свет 15 апреля прошлого года. С того времени артисты впервые появились на публике вместе, не связанные профессиональными обязательствами.

Сериал Козловского «Карамора» стал первой многоэпизодной картиной режиссера. Его будут показывать на онлайн-платформе START. Премьера ленты состоялась в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Там же и появилась Акиньшина, чтобы поддержать актера во время ответственного события. Звезды не позировали вместе перед фотографами, однако за кадром держались за руки.

Напомним, в Марие 2020 года Данила Козловский впервые стал отцом. Актриса и модель Ольга Зуева родила от него дочь спустя пять лет отношений. Однако вскоре после рождения ребенка пара рассталась. Вину за разрыв актер взял на себя. При этом у Оксаны Акиньшиной есть трое детей от двух разных браков.

Шоу-бизнес,Ольга Зуева,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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