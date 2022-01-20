Дочь Бодрова рассказала о своей мечте

Дочь Сергея Бодрова Ольга рассказала, что очень хочет стать комедийной актрисой. В беседе с журналом Tatler она призналась, что исполнению мечты мешает одна проблема — у нее не получается «быть смешной».

Как рассказала Бодрова, несмотря на приз «Кинотавра» за главную женскую роль в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз», приглашений ей приходит мало. Сама Ольга же мечтает стать комедийной актрисой.

«Но у меня не получается быть смешной. Какие-то переживания, какая-то драма почему-то больше со мной соединяется, так мне кажется. Мне однажды однокурсник сказал: "Ты клоунесса с болью внутри. Вот это то, к чему я очень хочу стремиться"», — заявила она.

Ольга отметила, что ее не тяготит сравнение с ее отцом и добавила, что плохо его помнит — ей было всего четыре года, когда он погиб. Однако Бодрова отметила, что ей часто говорят, что они похожи и она унаследовала его талант.