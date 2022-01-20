Жена Михалкова рассказала о нарушенной семейной традиции

Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна поздравила своих подписчиков с Крещением. В своем Instagram она напомнила, что этот праздник вовсе не про «русский народный экстрим», а про Бога, а также рассказала о семейной традиции, которая пострадала из-за пандемии коронавируса.

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«Вспоминаю, как мы окунались на даче в прорубь, женщины и дети. Сейчас уже из-за сложной эпидемиологической ситуации, конечно, не удается. Но суть праздника не меняется», — напомнила она.

По словам Татьяны Михалковой, в этот день в 1903 году родилась писательница Наталья Петровна Кончаловская. Она ушла из жизни в 1988 году. Как заметила Михалкова, мать ее супруга Никиты и его брата Андрея — женщина не простой, но счастливой судьбы.