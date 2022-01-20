Худрука «Современника» Виктора Рыжакова госпитализировали с коронавирусом

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной госпитализации стал COVID-19. Отмечается, что постановщик переболел коронавирусом в декабре 2021 года. Однако в понедельник, 17 января, он снова почувствовал слабость и боль в горле, а температура тела поднялась до 38,5. 61-летний худрук «Современника» сдал тест на инфекцию, который оказался положительным.
В настоящий момент Рыжаков находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.