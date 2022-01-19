«Настя громко прилетела домой»: Пригожин прокомментировал скандальное возвращение Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин похвалил балерину Анастасию Волочкову за умение создавать «информационные поводы для рукоплескания».

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Он отметил, что скандал с Волочковой на борту самолета – это пиар-кампания, а все, кто комментирует ситуацию, – участники этой кампании.

«Настя достигла эффекта, она громко прилетела домой. Браво! Молодец, Настя! То есть она продолжает создавать информационные поводы для рукоплескания. И сейчас мы весь месяц будем обсуждать Настю Волочкову. Вот мне, честно, вообще плевать!» - заявил Пригожин изданию News.ru.

Инцидент с Волочковой произошел на борту самолета, который следовал с Мальдивских островов в Россию. По словам очевидцев, балерина была нетрезва и на протяжении шести часов отказывалась надеть защитную маску. В отделении полиции, куда Волочкову отвезли после прилета, она оскорбляла правоохранителей и размахивала руками.