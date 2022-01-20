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1 час назад

Продюсер Градского рассказал о его миллионных долгах

Продюсер Градского рассказал о его миллионных долгах
Фото: Сергей Пятаков / РИА НовостиСергей Пятаков / РИА Новости

Продюсер артиста Александра Градского Евгений Морозов рассказал о заработках покойного артиста при жизни и об оставшихся у него долгах. Этой информацией он поделился с изданием «Дни.ру».

По словам Морозова, музыкант много зарабатывал, но был достаточно прижимист. Он отметил, что Первый канал платил Градскому 10 миллионов рублей в месяц за участие в четырех выпусках шоу «Голос».

Продюсер рассказал, что в столичной квартире певца лежало 300 миллионов рублей. Деньги Градский хранил дома, не доверяя банкам. При этом на исполнителе висел долг более чем в 28 миллионов рублей за неуплату налогов за недвижимость. Этот факт артист объяснял отсутствием денег.

Ранее стало известно, что вдову Градского актрису Марину Коташенко ограбили в Подмосковье на 100 миллионов рублей. Произошедшее вызвало сомнение у адвоката Сергея Жорина. Сестра Градского также заявила, что нападение было инсценировкой Коташенко. Согласно еще одной версии, ограбление могли организовать дети артиста.

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