«У него дома лежало триста миллионов рублей, интересна их судьба»

Александр Градский хранил «под подушкой» в московской квартире около 300 млн рублей, рассказал друг музыканта, продюсер Евгений Морозов.
По его словам, Градский был очень богат, но при этом «весьма прижимист».
«Насколько я знаю, в его московской квартире лежало под подушкой 300 миллионов рублей. Не в банке, а под подушкой. Интересно, что стало с этими деньгами», - заявил он «Комсомольской правде».
Основным источником дохода Градского, по словам Морозова, было телешоу «Голос». Продюсер заявил, что за наставничество в программе Градский получал 10 млн рублей в месяц.
«А сколько он лет в «Голосе» сидел? Около 10 лет. Вот и накопил. Он же особо и не тратился никогда, жил в достатке, но деньгами не швырялся», - пояснил он.
Комментируя ограбление вдовы музыканта Марины Коташенко, Морозов согласился с мнением адвоката Сергея Жорина о вероятной инсценировке преступления с целью сокрытия денег из-за нежелания делить их с другими наследниками.
16 января трое преступников спровоцировали ДТП с машиной вдовы Александра Градского Мариной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».