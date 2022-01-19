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1 час назад

«У него дома лежало триста миллионов рублей»: друг выдал тайну Градского

Александр Градский хранил «под подушкой» в московской квартире около 300 млн рублей, рассказал друг музыканта, продюсер Евгений Морозов.

«У него дома лежало триста миллионов рублей, интересна их судьба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Градский был очень богат, но при этом «весьма прижимист».

«Насколько я знаю, в его московской квартире лежало под подушкой 300 миллионов рублей. Не в банке, а под подушкой. Интересно, что стало с этими деньгами», - заявил он «Комсомольской правде».

Основным источником дохода Градского, по словам Морозова, было телешоу «Голос». Продюсер заявил, что за наставничество в программе Градский получал 10 млн рублей в месяц.

«А сколько он лет в «Голосе» сидел? Около 10 лет. Вот и накопил. Он же особо и не тратился никогда, жил в достатке, но деньгами не швырялся», - пояснил он.

Комментируя ограбление вдовы музыканта Марины Коташенко, Морозов согласился с мнением адвоката Сергея Жорина о вероятной инсценировке преступления с целью сокрытия денег из-за нежелания делить их с другими наследниками.

Интрига вдовы Градского: в чем подозревают Марину Коташенко

16 января трое преступников спровоцировали ДТП с машиной вдовы Александра Градского Мариной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Евгений Морозов,Александр Градский,Сергей Жорин,Комсомольская правда,
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