«Я вам клянусь»: потрясенная Гузеева обратилась к подписчикам

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о коронавирусных ограничениях в Германии.

Фото: Instagram Instagram

Ведущая записала несколько сторис в Instagram из Берлина, в которых сообщила, что санитарные правила в столице ФРГ гораздо жестче российских.

«Люди, такой свободы, как у нас в стране, нет нигде, я вам клянусь. Здесь если у тебя нет QR-кода или свежайшего ПЦР-теста, ты не попадешь никуда», - заявила Гузеева.

Она добавила, что без ковид-сертификата и отрицательного теста на коронавирус человека не пустят ни в одно общественное место даже «за большие деньги», и никакие уговоры, мольбы и уловки не смогут переубедить бдительных стражей порядка.

По словам Гузеевой, европейцы не жалуются, потому что привыкли соблюдать правила, а жители России – «протестные», поэтому любые ограничения воспринимают как ущемление своих прав и свобод.

По мнению телеведущей, именно из-за того, что россияне не привыкли подчиняться правилам, ситуация с COVID-19 в РФ хуже, чем в других государствах.