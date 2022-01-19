Дайнеко подала в суд на экс-супруга

По закону экс-супруг должен перечислять на содержание дочери четверть от всех своих доходов. Ранее, по словам Виктории, он периодически присылал по 10 тыс. рублей в месяц, однако она считает, что в настоящий момент музыкант явно способен на большее. Клейман гастролирует со своим барабанным шоу, дает частные уроки игры на инструменте, а также выступает вместе со звездами эстрады, в числе которых Митя Фомин, Джиган, Слава и другие.