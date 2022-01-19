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35 минут назад

Шаляпина заподозрили в убийстве супруги-миллионерши

Певец Прохор Шаляпин мог отравить свою супругу-миллионершу Татьяну Дэвис ради денег. Об этом заявили гости программы «На самом деле», которая вышла на Первом канале.

Шаляпина заподозрили в убийстве жены-миллионерши
Фото: InstagramInstagram

В ходе обсуждения участники передачи вспомнили Шаляпину его странные просьбы в отношении питания его супруги. По их словам, по указке Шаляпина в еду Дэвис добавляли неизвестные препараты. Косвенным подтверждением этому стало заявление знакомой певца — фармацевта Кристины Агаджанян. Она заявила, что Шаляпин узнавал у нее, как можно убить человека незаметно.

В телестудии Шаляпин попытался оправдаться, однако участники программы напомнили, что после смерти Дэвис он стал скупать предметы роскоши, в том числе автомобиль за 16 млн рублей.

Шаляпин рассказал о тоске по супруге-миллионерше

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.

Дэвис вела непубличный образ жизни, однако известно, что женщина владела сетью юридических фирм в Канаде, которые занимаются преимущественно вопросами семейного права. При этом «Юридическая фирма Дэвис» неоднократно становилась лауреатом Top Choice Awards.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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