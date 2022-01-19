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1 час назад

Волочкова подаст в суд после скандала в самолете

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что будет судиться с бортпроводником. Как она рассказала «Известиям», именно стюард спровоцировал ее на конфликт, который стал причиной скандала.

Волочкова подаст в суд после скандала в самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснил спутник Волочковой, он принес кофе, после чего Волочкова спустила маску и начала его пить. В этот момент к ним подошел стюард Иван с камерой в руках, заявил, что на Волочковой не было маски, и «начал грубить, вытягивать на конфликт»

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — заявила она.

Напомним, что Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски. Ряд источников утверждает, что балерина была пьяна. В результате конфликта к самолету вызвали правоохранителей, которые задержали артистку.

Позднее она заявила, что ее доставили в полицию не из-за маски, а из-за того, что она «ребенку уступила место в самолете».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,газета "Известия",
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