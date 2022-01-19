Волочкова подаст в суд после скандала в самолете

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что будет судиться с бортпроводником. Как она рассказала «Известиям», именно стюард спровоцировал ее на конфликт, который стал причиной скандала.

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Как пояснил спутник Волочковой, он принес кофе, после чего Волочкова спустила маску и начала его пить. В этот момент к ним подошел стюард Иван с камерой в руках, заявил, что на Волочковой не было маски, и «начал грубить, вытягивать на конфликт»

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — заявила она.

Напомним, что Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски. Ряд источников утверждает, что балерина была пьяна. В результате конфликта к самолету вызвали правоохранителей, которые задержали артистку.