Арестованную за отказ надеть маску в самолете Волочкову сняли на видео

Балерина Анастасия Волочкова была задержана полицией по прилету в «Шереметьево» после отпуска вместе с бойфрендом по имени Сергей. Причиной задержания предположительно стал отказ надеть маску в самолете. Видео публикует telegram-канал «360tv».
На кадрах видно, как пара идёт по аэропорту в сопровождении полиции.
«Волочкова в прилетевшем самолете отказалась надевать маску и выполнять требования представителей авиакомпании, для урегулирования конфликта пришлось вызвать сотрудников полиции», - сказал источник в правоохранительных органах РИА Новостям.
Официального комментария от МВД пока нет.