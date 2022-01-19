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50 минут назад

Арестованную за отказ надеть маску в самолете Волочкову сняли на видео

Балерина Анастасия Волочкова была задержана полицией по прилету в «Шереметьево» после отпуска вместе с бойфрендом по имени Сергей. Причиной задержания предположительно стал отказ надеть маску в самолете. Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как пара идёт по аэропорту в сопровождении полиции.

«Волочкова в прилетевшем самолете отказалась надевать маску и выполнять требования представителей авиакомпании, для урегулирования конфликта пришлось вызвать сотрудников полиции», - сказал источник в правоохранительных органах РИА Новостям.

Официального комментария от МВД пока нет.

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