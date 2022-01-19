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20 минут назад

Шаляпин ответил на подозрения в отравлении своей жены Татьяны: «Интересовался, как можно убить… Не исключено, что посадят в тюрьму»

Смерть последней избранницы Прохора Шаляпина Татьяны из Канады окутана тайной. Казалось бы, в ее кончине нет ничего удивительного, ведь женщину «забрал» вирус, однако, приближенные к семье Прохора и Тани так не считают. Они видят слишком много несостыковок в происходящем, которые заставляют их думать, что Прохор причастен к гибели молодой жены. Иначе… зачем бы ему интересоваться перед ее смертью тем, «как незаметно убить человека»?

Шаляпина заподозрили в убийстве жены
Фото: InstagramInstagram

Брат российского артиста Николай постарался его защитить и заявил, что информацию родственник добывал с целью спасения матери, пытаясь выяснить, могут ли ей незаметно подмешать какие-то смертоносные препараты. «Прохор интересовался как можно убить человека незаметно. Он очень волновался за свою мать, мол, она больна, на нее много гонений, не исключено, что посадят в тюрьму», — говорил Коля.

Шаляпин рассказал о тоске по супруге-миллионерше

Сам Прохор, узнав о подозрениях общественности, пришел в шок от услышанного, ведь, по словам вдовца, он до сих пор страдает от несчастной любви и не может отпустить Танечку.

«Для меня это был огромный удар. Пиар и шоу остановились в этот момент. Я просто заболел. Поправился на 10 килограммов, не мог встать с кровати», — уверяет Шаляпин.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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