Волочкова объяснила свое поведение на борту самолета

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила свое поведение во время скандала в самолете, из-за которого после прилета в Москву она и ее спутник были доставлены в полицию. Об этом сообщает MK.RU.

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В самолете Волочкова отказывалась выполнить просьбу бортпроводников надеть защитную маску. Тем не менее, журналистам женщина заявила, что разногласия не были связаны с маской.

«Меня задержали за то, что я ребенку уступила место в самолете», — заявила артистка, добавив при этом, что маска у нее всегда с собой.

Ранее сообщалось, что Волочкова отказалась надевать маску на борту самолета и спровоцировала конфликт с бортпроводником. Ее возлюбленный заступился за артистку, аргументировав отказ спутницы тем, что с маской она не сможет пить кофе.