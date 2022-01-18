Сафронов заступился за вдову Градского

«Раз бандиты заставили Марину ехать домой, значит, все было по наводке. Люди начинают подозревать, что она себя ограбила, но это нелогично. Самостоятельно инсценировать такое ограбление было бы трудно. К тому же даже ребенок понимает, что подозрение падет на нее, — сказал Сафронов.