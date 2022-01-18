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1 час назад

Сафронов заступился за вдову Градского

Художник Никас Сафронов публично заступился за вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, обвиняемую в инсценировки ограбления из дома заработанных мужем 100 миллионов рублей. По его мнению, данная версия событий является нелогичной, передает «Телепрограмма».

Сафронов заступился за вдову Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Раз бандиты заставили Марину ехать домой, значит, все было по наводке. Люди начинают подозревать, что она себя ограбила, но это нелогично. Самостоятельно инсценировать такое ограбление было бы трудно. К тому же даже ребенок понимает, что подозрение падет на нее, — сказал Сафронов.

Художник уверен, что ограбление было совершено по наводке кого-то близкого, кто знал о хранившихся дома деньгах — работал в доме или затаил обиду на Градского или Коташенко. Также Сафронов опроверг версию с борьбой за наследство. По его словам, у Коташенко были хорошие отношения с детьми Градского.

Кроме того Сафронов предположил, что вдова певца хранила деньги дома не с целью присвоить их себе, а просто потому, что после смерти мужа оказалась в растерянности и не подумала о безопасности.

В заключение художник посоветовал Коташенко привлечь к расследованию дела частного детектива.

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