Сестра Градского сочла его брак с Коташенко недействительным

Родная сестра Александра Градского Наталья считает, что брак музыканта с Мариной Коташенко, заключенный незадолго до смерти, недействителен. Об этом она заявила в эфире шоу «Прямой эфир».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Марина, успокойтесь ради бога, ваш брак вообще недействителен. Вы заставили человека больного жениться на вас. Да и вообще, какая любовь двигала, если Саша умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это бред, не верю и противно даже», - заявила Наталья Градская.

Она также считает, что ограбления Марины Коташенко, когда у нее забрали около 100 млн рублей, на самом деле не было.

«Для меня эта ситуация просто позор. Ограбили ее на 100 млн, конечно», - добавила сестра музыканта.

Градский умер 28 ноября. Примерно за две недели до этого он официально женился на своей гражданской жене Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет. У пары двое сыновей.

В середине января трое неизвестных догнали автомобиль Марины Коташенко на ЦКАД в районе съезда на Киевское шоссе недалеко от ее дома в Новоглаголево. Инсценировав ДТП, они пересели в машину вдовы и велели ей ехать домой. По дороге они угрожали ей предметом похожим на пистолет, утверждали, что она должна им денег, а также заставили позвонить домашним и вынудить их уйти. Вместе с Коташенко они заехали на автомобиле в гараж дома. Под угрозой расправы с близкими вдова музыканта сказала, что деньги лежат на втором этаже под кроватью. Злоумышленники забрали около 100 млн рублей и потребовали отвезти их в Апрелевку, где пересели на другой автомобиль и скрылись.