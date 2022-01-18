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54 минуты назад

Сестра Градского: Коташенко заставила больного музыканта жениться на себе

Сестра Александра Градского Наталья заявила, что брак музыканта с его женой Мариной Коташенко недействителен, так как она «заставила больного человека жениться на себе». Об этом она сообщила в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Сестра Градского: Коташенко заставила его жениться на себе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы заставили больного человека жениться на себе, ваш брак вообще недействителен. Какая любовь была, если Саша умер, где она была? Он один умирал. Противно!» — сказала она.

По ее словам, история с ограблением Коташенко — подстава.

«Для меня эта ситуация — позор. Ограбили ее, ага, конечно! Она всегда была в тени мужа», — добавила сестра музыканта.

Ранее адвокат Дмитрий Чипчиу заявил, что вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко, которая заявила о похищении 100 млн рублей, вступила в сговор с грабителями.

Журналисты описывают нестыковки в рассказе Коташенко. Во-первых, изначально сообщалось, что преступники подстерегли ее в районе Жедочей, затем утверждалось, что она ехала в сторону Киевского шоссе, а по пути туда нет такой деревни. Во-вторых, нет ни одного свидетеля ограбления. В-третьих, непонятно, почему столь крупная сумма денег хранилась под кроватью. Наконец, странно, что потерпевшая обратилась в полицию не сразу, а спустя семь часов.

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