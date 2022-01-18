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28 минут назад

Милохин провел вечер в компании Загитовой

Блогера Даню Милохина заметили в компании фигуристки Алины Загитовой на вечеринке в честь дня рождения Насти Рыжик (Балашовой) и Влада Левского. Общими снимками с мероприятия поделилась в своем Instagram-аккаунте спортсменка.

Милохин провел вечер в компании Загитовой
Фото: InstagramInstagram

Фотографии вызвали среди пользователей социальной сети бурю эмоций. А все из-за фигуристки Евгении Медведевой. Во-первых, последние несколько месяцев поклонники приписывали Милохину и Медведевой роман. На подобные мысли фанатов натолкнуло участие блогера и спортсменки в паре на шоу «Ледниковый период» Первого канала. Медведева и Милохин настолько реалистично изображали любовь, что им поверили многие зрители. Правда, сама пара отрицала наличие романтических отношений и после окончания проекта стала гораздо реже проводить время вместе.

Во-вторых, не секрет, что между Медведевой и Загитовой напряженные отношения, начало которым положила Олимпиада 2018 года. Тогда Загитова взяла золото, оставив Медведеву с серебром, что и стало камнем преткновения между близкими подругами. Со старта нового сезона шоу «Ледниковый период» разговоры о ссоре между девушками зазвучали с новой силой. Слухи в одном из интервью подтвердил и Милохин, заявив, что Медведева действительно недолюбливает Загитову.

И, в-третьих, у поклонников вызвало вопросы отсутствие Медведевой на вечеринке. Фигуристка дружит и с Балашовой, и с Левским. По предположениям фанатов, Медведева не смогла прийти на праздник из-за рабочих дел.

«Ты с ним роман закрутила?», «Решила Милохина у Медведевой увести?», «Думаю, Женя не пошла потому, что знала как будут себя там вести Даня и Алина. Да и Олимпиада скоро, я думаю для нее это важнее и ей нельзя заболеть ковидом. Что-то Даня такие фото не выставляет. Только Алина пиарится или назло Жене все это делает. Дешевый пиар это же так важно», «Как повторяла все за Медведевой, так и продолжает», написали в комментариях под фотографиями с вечеринки на странице Загитовой пользователи Instagram. На снимках видно, что и блогер и спортсменка хорошо провели время.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,
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