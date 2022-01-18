Милохин провел вечер в компании Загитовой

Блогера Даню Милохина заметили в компании фигуристки Алины Загитовой на вечеринке в честь дня рождения Насти Рыжик (Балашовой) и Влада Левского. Общими снимками с мероприятия поделилась в своем Instagram-аккаунте спортсменка.

Фото: Instagram Instagram

Фотографии вызвали среди пользователей социальной сети бурю эмоций. А все из-за фигуристки Евгении Медведевой. Во-первых, последние несколько месяцев поклонники приписывали Милохину и Медведевой роман. На подобные мысли фанатов натолкнуло участие блогера и спортсменки в паре на шоу «Ледниковый период» Первого канала. Медведева и Милохин настолько реалистично изображали любовь, что им поверили многие зрители. Правда, сама пара отрицала наличие романтических отношений и после окончания проекта стала гораздо реже проводить время вместе.

Во-вторых, не секрет, что между Медведевой и Загитовой напряженные отношения, начало которым положила Олимпиада 2018 года. Тогда Загитова взяла золото, оставив Медведеву с серебром, что и стало камнем преткновения между близкими подругами. Со старта нового сезона шоу «Ледниковый период» разговоры о ссоре между девушками зазвучали с новой силой. Слухи в одном из интервью подтвердил и Милохин, заявив, что Медведева действительно недолюбливает Загитову.

И, в-третьих, у поклонников вызвало вопросы отсутствие Медведевой на вечеринке. Фигуристка дружит и с Балашовой, и с Левским. По предположениям фанатов, Медведева не смогла прийти на праздник из-за рабочих дел.