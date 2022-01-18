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21 минуту назад

Алибасов помирился с Шукшиной

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов опубликовал совместную фотографию с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На снимке, размещенном в Instagram, он обнимает свою теперь уже бывшую супругу.

Алибасов помирился с Шукшиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Отпраздновали с Лидушкой старый Новый год», — подписал он публикацию.

В комментариях подписчики продюсера поддержали решение бывших супругов помириться.

«Лишь бы вам и Лидии было хорошо», «Значит скоро нас ждет новое ток-шоу с вашим участием», «Супер, что вы вместе. Не ссорьтесь», — писали они.

Напомним, что в начале сентября суд развел продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, был опутан различными скандалами и интригами.

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По заявлениям сына продюсера Бари Алибасова-младшего, дочь Шукшиной Мария хотела получить имущество и интеллектуальную собственность Алибасова-старшего, а Мария же в ответ обвиняла Алибасова в махинациях с квартирой матери. В результате недвижимость перешла обратно к Федосеевой-Шукшиной.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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