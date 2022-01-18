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1 час назад

Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились после скандала с разводом

Продюсер Бари Алибасов опубликовал в Instagram совместное фото со своей бывшей супругой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились после скандала
Фото: InstagramInstagram

Звезды позировали вместе несмотря на недавний скандальный развод с судом из-за имущества. «Отпраздновали с Лидушой Старый Новый год», — подписал кадр он.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн рублей, а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, поясняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. В результате на спорное имущество был наложен арест.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, чем мог руководствоваться продюсер Бари Алибасов, когда решил развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По словам Вербицкой-Линник, свадьба и последующие события были для Алибасова пиар-ходом, на котором он хотел заработать.

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