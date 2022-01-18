Харламов предложил запустить шоу «Давай разведемся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов вновь высмеял программу «Давай поженимся!» и ее ведущую Ларису Гузееву, предложив создать альтернативное шоу. Об этом он заявил в Telegram-канале «Круги на полях».

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В беседе с другими комиками Харламов в шутку отметил, что очень любит «Давай поженимся!», ест и спит под эту программу. А также поинтересовался, почему же на телевидении пока нет передачи «Давай разведемся!».

«Мне надо запатентовать это. Переименую себя в Гузея Ларисова и буду делать передачу «Давай разведемся!». Мне кажется, контент гораздо веселее может быть», - заявил Харламов.

Эту идею поддержали и остальные юмористы, которые предложили пригласить для участия в шоу Харламова астролога, по аналогии с «Давай поженимся!», который объяснил бы разводы «человеческим фактором».

Гарик Харламов на своей странице в Instagram регулярно выкладывает ироничные ролики, посвященные телепередаче «Давай поженимся». Программу ведут Роза Сябитова и Лариса Гузеева, при этом последняя уже жестко высказалась по поводу комика, заявив, что тот ее «просто задолбал».