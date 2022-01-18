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41 минуту назад

Харламов предложил запустить шоу «Давай разведемся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов вновь высмеял программу «Давай поженимся!» и ее ведущую Ларису Гузееву, предложив создать альтернативное шоу. Об этом он заявил в Telegram-канале «Круги на полях».

Харламов предложил запустить шоу «Давай разведемся!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с другими комиками Харламов в шутку отметил, что очень любит «Давай поженимся!», ест и спит под эту программу. А также поинтересовался, почему же на телевидении пока нет передачи «Давай разведемся!».

«Мне надо запатентовать это. Переименую себя в Гузея Ларисова и буду делать передачу «Давай разведемся!». Мне кажется, контент гораздо веселее может быть», - заявил Харламов.

Эту идею поддержали и остальные юмористы, которые предложили пригласить для участия в шоу Харламова астролога, по аналогии с «Давай поженимся!», который объяснил бы разводы «человеческим фактором».

Гарик Харламов на своей странице в Instagram регулярно выкладывает ироничные ролики, посвященные телепередаче «Давай поженимся». Программу ведут Роза Сябитова и Лариса Гузеева, при этом последняя уже жестко высказалась по поводу комика, заявив, что тот ее «просто задолбал».

После того, как появилась информация о госпитализации Гузеевой в Коммунарку, Харламов заявил о своем искреннем желании поддержать ее в борьбе «с этим вирусом, накрывшем весь мир». Артист пожелал Гузеевой сил и здоровья и отметил, что сам перенес коронавирусную инфекцию.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
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