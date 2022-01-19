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1 час назад

Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга

Певица Виктория Дайнеко и барабанщик Дмитрий Клейман развелись четыре года назад. Знаменитости расстались со скандалом. Тогда вопрос об алиментах не стоял, но сейчас артистка все же решила подать в суд на бывшего мужа.

Дайнеко подала в суд на бывшего мужа
Фото: InstagramInstagram

Иск был зарегистрирован 11 января.

«В своем заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери», — заявила StarHit.ru пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы.

По закону Клейман должен был ежемесячно отправлять на содержание дочери Лидии четвертую часть от своих доходов. Барабанщик периодически перечислял Виктории 10 тысяч рублей. Однако эта сумма был занижена, так как Дмитрий часто гастролировал и выступал с известными артистами.

Напомним, Дайнеко и Клейман поженились в 2015 году. Вскоре у звезд родилась дочь Лидия. В 2017 году пара развелась. А в прошлом году барабанщик снова женился и во второй раз стал отцом.

Шоу-бизнес,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,StarHit,
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