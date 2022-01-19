Дайнеко подала в суд на бывшего мужа

Певица Виктория Дайнеко и барабанщик Дмитрий Клейман развелись четыре года назад. Знаменитости расстались со скандалом. Тогда вопрос об алиментах не стоял, но сейчас артистка все же решила подать в суд на бывшего мужа.

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Иск был зарегистрирован 11 января.

«В своем заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери», — заявила StarHit.ru пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы.

По закону Клейман должен был ежемесячно отправлять на содержание дочери Лидии четвертую часть от своих доходов. Барабанщик периодически перечислял Виктории 10 тысяч рублей. Однако эта сумма был занижена, так как Дмитрий часто гастролировал и выступал с известными артистами.