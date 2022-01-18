Сосо Павлиашвили рассказал о продаже квартиры из-за долгов

«Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех, и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал», — заявил певец.