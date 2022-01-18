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1 час назад

Сосо Павлиашвили рассказал о продаже квартиры из-за долгов

Эстрадный певец и музыкант Сосо Павлиашвили рассказал, что в 1990-е годы оказался вынужден продать свою квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Артист поделился подробностями в интервью «Вокруг ТВ».

Сосо Павлиашвили рассказал о продаже квартиры из-за долгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певца, в тот период он столкнулся с финансовыми трудностями — у него начались проблемы с бизнесом и образовались большие долги. В итоге певец продал недвижимость и переехал в квартиру поменьше. Однако Павлиашвили не пожалел о случившемся, а трудности сделали его сильнее. Через некоторое время обманувшие его люди связались с ним и вернули деньги.

«Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех, и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал», — заявил певец.

В декабре 2021 года Павлиашвили рассказал в интервью о строгом воспитании сына, отметив, что не дарил ему квартиры или машины. Певец уточнил, что не придает большого значения материальному богатству. Более важным аспектом он считает наличие семьи.

Шоу-бизнес,Сосо Павлиашвили,
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