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1 час назад

«Боялась стать овощем»: Проклова о восстановлении после инсульта

Актриса Елена Проклова рассказала, что после инсульта больше всего боялась стать «овощем», но его последствия оказались не слишком серьезными и уже есть изменения в лучшую сторону. Об этом она заявила в эфире «Пусть говорят».

Проклова рассказала о восстановлении после инсульта
Фото: ТАССТАСС

Проклова подчеркнула, что ее лечащие врачи и уход за ней - «потрясающие». Она рассчитывает, что сможет выйти на сцену через месяц - полтора.

«Я уже и встаю, и стараюсь сделать какую-то более-менее зарядку <…>, но самое главное - не потеряна никакая моя интеллектуальная платформа. Я повторила все свои монологи, все стихи, которые знаю, я все помню, и это, конечно, очень радует. Я больше всего боялась стать таким овощем, обузой для близких. Нет, слава богу. И движения не потеряны, <…> а с речью ничего не произошло», - рассказала она.

Единственной проблемой актриса назвала то, что ее постоянно «шатает и тошнит».

О госпитализации 68-летней Прокловой стало известно 10 января. Сообщалось, что она обратилась к врачам с головокружением и повышенным давлением.

Позже она рассказала, что перенесла «лучший вариант инсульта» - не были повреждены ни двигательные функции, ни умственные, лишь мозжечок, в результате пострадал вестибулярный аппарат.

Проклова выразила надежду, что к концу февраля сможет вернуться к привычной жизни. В начале следующего месяца врачи поставят ей стент.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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