Проклова рассказала о восстановлении после инсульта

«Я уже и встаю, и стараюсь сделать какую-то более-менее зарядку <…>, но самое главное - не потеряна никакая моя интеллектуальная платформа. Я повторила все свои монологи, все стихи, которые знаю, я все помню, и это, конечно, очень радует. Я больше всего боялась стать таким овощем, обузой для близких. Нет, слава богу. И движения не потеряны, <…> а с речью ничего не произошло», - рассказала она.