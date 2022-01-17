«Пока, неудачники»: Волочкова ответила порноактрисе Берковой

Балерина Анастасия Волочкова ответила на предложение порноактрисы Елены Берковой выйти на бой отказом, пишет Blitz+.
«Я не считаю нужным опускаться до уровня, извините, поронозвезды. Это первое. Второе – я не считаю нужным меряться силой. Тем более, посмотрите, с кем», - сказала Волочкова.
Она подчеркнула, что зарабатывала физическим трудом.
«А не, извините за французский, своим половым органом. Пусть эти тети меряются чем хотят, но только без меня. Могу добавить только одно: пока, неудачники. Что-то у них в жизни складывается не так», - заключила балерина.
Ранее Беркова вызвала Волочкову на бой в рамках Epic Fighting Championship сразу после победы над блогером Иришкой Чики-Пики, пишет «Спорт-Экспресс».