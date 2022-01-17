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30 минут назад

«Пока, неудачники»: Волочкова ответила порноактрисе Берковой

Балерина Анастасия Волочкова ответила на предложение порноактрисы Елены Берковой выйти на бой отказом, пишет Blitz+.

«Пока, неудачники»: Волочкова ответила порноактрисе Берковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не считаю нужным опускаться до уровня, извините, поронозвезды. Это первое. Второе – я не считаю нужным меряться силой. Тем более, посмотрите, с кем», - сказала Волочкова.

Она подчеркнула, что зарабатывала физическим трудом.

«А не, извините за французский, своим половым органом. Пусть эти тети меряются чем хотят, но только без меня. Могу добавить только одно: пока, неудачники. Что-то у них в жизни складывается не так», - заключила балерина.

Ранее Беркова вызвала Волочкову на бой в рамках Epic Fighting Championship сразу после победы над блогером Иришкой Чики-Пики, пишет «Спорт-Экспресс».

Шоу-бизнес,Елена Беркова,Анастасия Волочкова,
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