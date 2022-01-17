Maruv отказалась от концертов

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, объявила о временной приостановке творческой деятельности.
По словам Анны, она «очень устала и почувствовала творческое выгорание».
«Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома», - сообщила певица в сторис Instagram.
Насколько затянется творческий перерыв, Maruv не сообщила. При этом на 8 марта у артистки запланирована презентация нового альбома в Москве.
Певица Maruv стала популярна в 2018 году после выхода композиций Drunk Groove и Focus on Me. В 2019 году Анна Корсун выиграла национальный отбор «Евровидения» и получила право представить Украину на конкурсе, однако позже отказалась от этой возможности из-за контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Контракт предполагал запрет гастролей на территории России, полный контроль НОТУ над творческим процессом, запрет на общение с журналистами и штрафы. При этом все затраты на подготовку к конкурсу возлагались на артистку. Maruv назвала выдвинутые НОТУ условия давлением с целью заставить ее отказаться от участия в конкурсе.