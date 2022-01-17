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32 минуты назад

Волочкова ответила порноактрисе Берковой, вызвавшей ее на бой

Балерина Анастасия Волочкова ответила порноактрисе Елене Берковой, вызвавшей ее на бой в рамках промоушена Epic Fighting Championship, передает Blitz. "Я не считаю нужным опускаться до уровня, извините, порнозвезды. Я зарабатывала трудом своим физическим, а не, извините за мой французский, своим половым органом", - сказала Волочкова. 35-летняя Елена Беркова в 2019 году вышла замуж в шестой раз. Ее избранником стал 42-летний миллиардер Александр Путинцев. Ранее актер Алексей Панин провел поединок по правилам бокса с Никитой Пресняковым. Стоит отметить, что между актером и музыкантом произошел конфликт. Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал бои с участием Никиты Джигурды "слабыми", после чего Панин бросил ему вызов. Результат поединка, который уже состоялся, держится в секрете.

Волочкова ответила порноактрисе Берковой, вызвавшей ее на бой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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