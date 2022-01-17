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18 минут назад

«Она воин»: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram-аккаунте рассказала о состоянии матери.

«Она воин»: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смотря с чем сравнивать. Держимся, как можем. Она воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой», — ответила на вопрос подписчиков о самочувствии мамы Заворотнюк.

Также дочь актрисы призналась, что в последнее «совсем загрустила» и временами у нее «нет сил вести блог». При этом Заворотнюк подчеркнула, что «ее заряжают близкие и путешествия».

«Не всегда получается быть супер позитивной и в хорошем настроении. Но я стараюсь давать себе время на скорбь, раньше злилась на себя, а теперь приняла эту боль. Она всегда со мной, иногда меньше, иногда больше, но так распорядилась жизнь. Мне остается только принять все, что есть», — заключила Заворотнюк.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. И вот уже более двух лет актриса борется с заболеванием. Родные Заворотнюк стараются избегать темы ее состояния, чтобы не порождать сплетни.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
18+
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