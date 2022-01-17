«Она воин»: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

«Не всегда получается быть супер позитивной и в хорошем настроении. Но я стараюсь давать себе время на скорбь, раньше злилась на себя, а теперь приняла эту боль. Она всегда со мной, иногда меньше, иногда больше, но так распорядилась жизнь. Мне остается только принять все, что есть», — заключила Заворотнюк.