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2 часа назад

Maruv заявила, что временно уходит со сцены

Украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) покидает на некоторое время сцену. Артистка заявила, что чувствует усталость, поэтому решила сделать перерыв в концертной деятельности.

Maruv уходит со сцены
Фото: ReutersReuters

"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности, [нужно] просто побыть дома", - написала певица в понедельник на своей странице в Instagram.

Уход со сцены будет временным. Певица отметила, что 8 марта представит свой новый альбом, будет отдыхать и набираться сил.

В 2019 году Maruv стала победительницей в четырех номинациях украинской национальной музыкальной премии YUNA - "Открытие года", "Лучший дуэт" (Maruv & Boosin), "Лучший электронный хит" (Maruv & Boosin с треком Drunk Groove) и "Лучшая песня на иностранном языке" (Maruv - Drunk Groove). 6 апреля 2019 года у нее состоялся первый в карьере сольный концерт в московском концертном зале "Известия Hall". 12 апреля того же года певица выступила в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Анна Корсун,
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