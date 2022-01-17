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26 минут назад

Жорин назвал наиболее правдоподобную версию ограбления жены Градского

Раскрыть дело об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко удастся довольно скоро, уверен адвокат Сергей Жорин.

Жорин назвал наиболее правдоподобную версию ограбления жены Градского
Фото: ТАССТАСС

В комментарии «5 каналу» адвокат заявил, что версия об инсценировке преступлении с целью вывести деньги из наследственной массы кажется ему наиболее правдоподобной.

«Наличные — такая вещь, что с ней легко проводить инсинуации. Ну откуда знают все наследники, сколько наличных было на момент смерти у покойного? Об этом знает в лучшем случае какая-то часть, которые, допустим, с ним проживали. Вот, умер человек, они открыли гардероб — оп! А там какая-то часть денег. Гипотетически они могут эти деньги присвоить себе в надежде, что об этом не узнают другие наследники…» - предположил Сергей Жорин.

Он отметил, что махинации с наличными деньгами происходят гораздо чаще, чем с любым другим имуществом, подлежащим разделу между наследниками.

При этом, предупредил адвокат, попытавшийся спрятать деньги наследник рискует и вовсе остаться без наследства — по закону его могут признать недостойным. Кроме того, он может попасть в тюрьму за противозаконное деяние.

16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта Александра Градского Мариной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Сергей Жорин,
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