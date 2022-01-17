Жорин назвал наиболее правдоподобную версию ограбления жены Градского

Раскрыть дело об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко удастся довольно скоро, уверен адвокат Сергей Жорин.
В комментарии «5 каналу» адвокат заявил, что версия об инсценировке преступлении с целью вывести деньги из наследственной массы кажется ему наиболее правдоподобной.
«Наличные — такая вещь, что с ней легко проводить инсинуации. Ну откуда знают все наследники, сколько наличных было на момент смерти у покойного? Об этом знает в лучшем случае какая-то часть, которые, допустим, с ним проживали. Вот, умер человек, они открыли гардероб — оп! А там какая-то часть денег. Гипотетически они могут эти деньги присвоить себе в надежде, что об этом не узнают другие наследники…» - предположил Сергей Жорин.
Он отметил, что махинации с наличными деньгами происходят гораздо чаще, чем с любым другим имуществом, подлежащим разделу между наследниками.
При этом, предупредил адвокат, попытавшийся спрятать деньги наследник рискует и вовсе остаться без наследства — по закону его могут признать недостойным. Кроме того, он может попасть в тюрьму за противозаконное деяние.
16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта Александра Градского Мариной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».