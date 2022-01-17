Жорин назвал наиболее правдоподобную версию ограбления жены Градского

«Наличные — такая вещь, что с ней легко проводить инсинуации. Ну откуда знают все наследники, сколько наличных было на момент смерти у покойного? Об этом знает в лучшем случае какая-то часть, которые, допустим, с ним проживали. Вот, умер человек, они открыли гардероб — оп! А там какая-то часть денег. Гипотетически они могут эти деньги присвоить себе в надежде, что об этом не узнают другие наследники…» - предположил Сергей Жорин.