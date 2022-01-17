Монеточка продаст новую квартиру из-за СМИ

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) в Instagram рассказала о том, что ей придется продать новую квартиру из-за того, что ее расположение «утекло» в СМИ.

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Она написала, что много раз рассказывала про ремонт в квартире и показывала новое жилье, однако не хотела показывать месторасположение и район. После того, как адрес Монеточки был опубликован популярным Telegram-каналом, к ней уже пришли первые сталкеры.

«Испытываю максимальные дискомфорт. Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — пообещала она.

Монеточка отметила, что именно из-за таких публикаций звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.

О том, что Монеточка заплатила за новую квартиру в столице 20 млн руб., стало известно 17 января. 60-метровая квартира находится в Басманном районе Москвы в доме 1914 года постройки.