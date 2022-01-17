В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
43 минуты назад

В РПЦ осудили Мэрилина Мэнсона

В РПЦ осудили музыканта Мэрилина Мэнсона за порванную на сцене Библию. Как заявил зампред синоидального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзев беседе с радио «Говорит Москва», действия певца «являются преступными».

В РПЦ осудили Мэрилина Мэнсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Публичное уничтожение священных предметов и символов традиционных религий, конечно, является недопустимым. Речь идёт не только о Библии, но и о других священных объектах, предметах других религий нашей страны. Я считаю, что задача религиозных общин традиционных религий нашего государства в том, чтобы создавать уважительный климат в нашем обществе и поддерживать внимательное отношение к убеждениям друг друга», — сказал церковный чиновник.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать видео на YouTube, в котором Мэнсон выдергивает страницы из священного писания. В первой инстанции также запретили распространение ролика на территории России.

Подобное деяние попадает сразу под две уголовных статьи — о нарушении права на свободу вероисповеданий и о возбуждении ненависти или вражды.

Шоу-бизнес,Мэрилин Мэнсон,РПЦ,Радиостанция "Говорит Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители