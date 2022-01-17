В РПЦ осудили Мэрилина Мэнсона

«Публичное уничтожение священных предметов и символов традиционных религий, конечно, является недопустимым. Речь идёт не только о Библии, но и о других священных объектах, предметах других религий нашей страны. Я считаю, что задача религиозных общин традиционных религий нашего государства в том, чтобы создавать уважительный климат в нашем обществе и поддерживать внимательное отношение к убеждениям друг друга», — сказал церковный чиновник.