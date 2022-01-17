В РПЦ осудили Мэрилина Мэнсона

В РПЦ осудили музыканта Мэрилина Мэнсона за порванную на сцене Библию. Как заявил зампред синоидального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзев беседе с радио «Говорит Москва», действия певца «являются преступными».
«Публичное уничтожение священных предметов и символов традиционных религий, конечно, является недопустимым. Речь идёт не только о Библии, но и о других священных объектах, предметах других религий нашей страны. Я считаю, что задача религиозных общин традиционных религий нашего государства в том, чтобы создавать уважительный климат в нашем обществе и поддерживать внимательное отношение к убеждениям друг друга», — сказал церковный чиновник.
Напомним, ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать видео на YouTube, в котором Мэнсон выдергивает страницы из священного писания. В первой инстанции также запретили распространение ролика на территории России.
Подобное деяние попадает сразу под две уголовных статьи — о нарушении права на свободу вероисповеданий и о возбуждении ненависти или вражды.