«Хочется вставить кляп»: Кортнев резко ответил Певцову

Исполнитель Алексей Кортнев ответил на слова Дмитрия Певцова, который призвал обратить внимание на рэперов и зажать тех, кто пропагандирует «бесовщину». В подкасте «Ниче святого» на «Сберзвуке» он заявил, что он бы хотел вставить «кляп в рот человека, который такое произности».