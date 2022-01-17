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1 час назад

«Хочется вставить кляп»: Кортнев резко ответил Певцову

Исполнитель Алексей Кортнев ответил на слова Дмитрия Певцова, который призвал обратить внимание на рэперов и зажать тех, кто пропагандирует «бесовщину». В подкасте «Ниче святого» на «Сберзвуке» он заявил, что он бы хотел вставить «кляп в рот человека, который такое произности».

«Хочется вставить кляп»: Кортнев резко ответил Певцову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно вспомнить Диму Певцова, который рекомендовал нашим рэперам присесть на пару лет, чтобы подумать. Ну тут просто слов нет, хочется вставить кляп в рот человека, который такое произносит», — сказал Кортнев.

Напомним, что Кортнев и ранее делал громкие заявления. Так, в 2019 году он сказал, что те, кто слушают «Баскова и Пугачеву — не совсем развитые люди». Фраза привела к широкому общественному резонансу, многие деятели искусства раскритиковали музыканта.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Алексей Кортнев,
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