Певица Лиза Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, приобрела квартиру за 20 млн рублей в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнительница приобрела недвижимость площадью 60 квадратных метров в доме 1914 года постройки в Басманном районе.

Как рассказали соседи, Монеточка появляется дома редко, хоть ранее и зарегистрировалась в новой квартире. Сейчас там идет ремонт.

Напомним, что ранее экс-солист «Чая Вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на Гырдымову за плагиат мотива песни «Женщина, я не танцую» для композиции «Мамочка, я не зигую».

Саму песню исполнительница исполняла лишь на концертах, однако композиция дошла до Костюшкина и он решил подать в суд. Вместе с юристом Романом Лаляном они подготовили иск к Монеточке о компенсации на 900 тыс. рублей за плагиат.