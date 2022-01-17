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29 минут назад

Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 млн рублей

Певица Лиза Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, приобрела квартиру за 20 млн рублей в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнительница приобрела недвижимость площадью 60 квадратных метров в доме 1914 года постройки в Басманном районе.

Как рассказали соседи, Монеточка появляется дома редко, хоть ранее и зарегистрировалась в новой квартире. Сейчас там идет ремонт.

Напомним, что ранее экс-солист «Чая Вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на Гырдымову за плагиат мотива песни «Женщина, я не танцую» для композиции «Мамочка, я не зигую».

Певица Монеточка заявила о намерении сменить псевдоним

Саму песню исполнительница исполняла лишь на концертах, однако композиция дошла до Костюшкина и он решил подать в суд. Вместе с юристом Романом Лаляном они подготовили иск к Монеточке о компенсации на 900 тыс. рублей за плагиат.

В результате экспертиза подтвердила факт кражи мотива, однако из-за новой прописки Монеточки разбирательства перенесли из Екатеринбурга в Москву.

Шоу-бизнес,Видео,Стас Костюшкин,
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