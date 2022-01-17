Лолита раскрыла прозвище Игоря Николаева

— С легкого слова «Дуэта академия» мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального, шоу-бизнесового ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый, — отметила певица в комментарии ФАН.