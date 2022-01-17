В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
3 часа назад

Лолита рассказала, почему композитора Игоря Николаева называют Моцартом

Певица Лолита Милявская рассказала, кто и почему прозвал композитора и певца Игоря Николаева Моцартом.

Лолита раскрыла прозвище Игоря Николаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— С легкого слова «Дуэта академия» мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального, шоу-бизнесового ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый, — отметила певица в комментарии ФАН.

Она добавила, что за время творческой карьеры Николаев написал большое количество ярких, ироничных, позитивных стихотворений, которые помогают окружающим выстоять в непростых жизненных ситуациях.

17 января певцу и композитору Игорю Николаеву исполнилось 62 года. Лолита пожелала другу и любимому музыканту здоровья, отметив, что все остальное не имеет значения.

До этого Лолита рассказала об участии в кастинге сериала «Моя прекрасная няня».

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Игорь Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители