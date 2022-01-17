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50 минут назад

Подольская рассказала о трудностях материнства

Артистке сложно с двумя сыновьями

Подольская рассказала о трудностях материнства
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Наталья Подольская воспитывает двоих сыновей вместе с музыкантом Владимиром Пресняковым. Она жалуется на сложности в повседневности. Младший ребенок родился год назад, а его старший брат не смирился с тем, что нужно делить внимание с младенцем.

Подольская уверяет, что старший сын ощущает нехватку внимания. Он старается не отходить от матери. Это напрягает артистку. Слова Подольской цитируют журналисты СтарХит.

Звезда понимает, что у старшего сына стресс от рождения младшего. Как отметила певица, она сама отводит ребенка в детский сад, занимается с ним и даже сама его укладывает спать. Подольская уделяет максимум возможного внимания старшему, но он становится более требовательным.

Сама Подольская также добавила, что в детстве была очень привязана к своей матери. Она уверяет, что полностью понимает своего сына. Артистку в детстве пришлось забирать из детского лагеря через несколько дней после старта смены. Она не выдержала разлуки с родственниками.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,StarHit,
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