В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
22 минуты назад

Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления

Правоохранители предполагают, что ограбление вдовы композитора Александра Градского могло быть подстроено. Как сообщает Telegram-канал SHOT, оперативников смутило позднее обращение потерпевшей Марины Коташенко, поведение ее рабочего, а также няни.

Отмечается, что вдова обратилась в полицию спустя семь часов после произошедшего. Коташенко объяснила это тем, что сперва сомневалась, стоит ли идти в правоохранительные органы — якобы ее сильно запугали.

Кроме того, насторожило поведение ее рабочего — судя по камерам видеонаблюдения, он вел себя странно и перед ограблением зачем-то бегал на КПП. Кроме того, перед приездом хозяйки дома его не оказалось — Коташенко заявила, что она отправила его в другое место якобы по требованию грабителей.

Няня и двое детей пережидали разбой в бане, куда их отправила Коташенко по приказу злоумышленников. Женщина могла позвонить в полицию, однако не стала этого делать.

В ограблении вдовы Градского заподозрили прислугу

Как рассказал источник РИА Новости, вдова Градского после преступления сама довезла злоумышленников на своем Lexus до ЦКАД, где они пересели на белый Mercedes и уехали.

Из-за всего этого одной из версий случившегося сейчас считается инсценировка для «перераспределения» наследства Градского — кроме Коташенко сейчас наследниками являются четверо детей композитора.

Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна приуслуга.

Шоу-бизнес,Видео,Марина Коташенко,Александр Градский,МВД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители