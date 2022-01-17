Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления

Правоохранители предполагают, что ограбление вдовы композитора Александра Градского могло быть подстроено. Как сообщает Telegram-канал SHOT, оперативников смутило позднее обращение потерпевшей Марины Коташенко, поведение ее рабочего, а также няни.

Отмечается, что вдова обратилась в полицию спустя семь часов после произошедшего. Коташенко объяснила это тем, что сперва сомневалась, стоит ли идти в правоохранительные органы — якобы ее сильно запугали.

Кроме того, насторожило поведение ее рабочего — судя по камерам видеонаблюдения, он вел себя странно и перед ограблением зачем-то бегал на КПП. Кроме того, перед приездом хозяйки дома его не оказалось — Коташенко заявила, что она отправила его в другое место якобы по требованию грабителей.

Няня и двое детей пережидали разбой в бане, куда их отправила Коташенко по приказу злоумышленников. Женщина могла позвонить в полицию, однако не стала этого делать.

Как рассказал источник РИА Новости, вдова Градского после преступления сама довезла злоумышленников на своем Lexus до ЦКАД, где они пересели на белый Mercedes и уехали.

Из-за всего этого одной из версий случившегося сейчас считается инсценировка для «перераспределения» наследства Градского — кроме Коташенко сейчас наследниками являются четверо детей композитора.