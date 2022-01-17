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1 час назад

Рудковская озвучила свой доход

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько именно зарабатывает. Соответствующей информацией она поделилась в сторис в своем аккаунте в Instagram.

Рудковская озвучила свой годовой заработок
Фото: ТАССТАСС

47-летняя жена Евгения Плющенко ответила на вопрос одного из подписчиков относительно заработка. Предпринимательница сказала, что в среднем за все свои бизнесы она каждый год получает $2 млн после вычета налогов.

Кроме того, женщина ответила на вопрос исчерпан ли ее конфликт с тренером Татьяной Тарасовой.

Рудковская: раньше уважала Тарасову за правду

«У меня ни с кем нет конфликтов. Я никого не трогаю, но постоянно трогают меня, мою семью и моих детей. Буду защищать ее всегда. Вне зависимости от регалий и заслуг оппонента», — заметила Яна Рудковская.

Ранее в декабре Яна Рудковская призвала россиян есть из тарелок стоимостью десятки тысяч рублей для успеха. В своем авторском курсе личностного роста продюсер заявила, что подает пищу исключительно на посуде бренда Fornasetti. Женщина рекомендовала своим ученикам также купить как минимум одну тарелку марки. Сообщается, что минимальная цена такого товара составляет 10 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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