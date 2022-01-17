Рудковская озвучила свой годовой заработок

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько именно зарабатывает. Соответствующей информацией она поделилась в сторис в своем аккаунте в Instagram.

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47-летняя жена Евгения Плющенко ответила на вопрос одного из подписчиков относительно заработка. Предпринимательница сказала, что в среднем за все свои бизнесы она каждый год получает $2 млн после вычета налогов.

Кроме того, женщина ответила на вопрос исчерпан ли ее конфликт с тренером Татьяной Тарасовой.

«У меня ни с кем нет конфликтов. Я никого не трогаю, но постоянно трогают меня, мою семью и моих детей. Буду защищать ее всегда. Вне зависимости от регалий и заслуг оппонента», — заметила Яна Рудковская.